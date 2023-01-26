В Гвардейске ночью горел супермаркет

В ночь на четверг, 26 января, случился пожар в Гвардейске. Около полуночи поступило сообщение о возгорании на улице Тельмана в здании магазина.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в одноэтажном магазине «Пятерочка» во встроенной котельной обгорел котел, пластиковые трубы и перегородка между котельной и магазином.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В МЧС отметили, что возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной службы.

О пострадавших не сообщается.