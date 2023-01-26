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НовостиОбщество26 января 2023 7:04

На границе в Мамоново задержали даму с пекинесом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградскую область из Польши не пропустили собачку. На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Мамоново (Гжехотки) сотрудники регионального Управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в документах у собаки породы пекинес не было актуальной отметки о прививке от бешенства. Кроме того, в паспорте животного отсутствовала отметка об осмотре в течение 14 дней перед отправкой. То есть не было указано, что животное здорово.

Ввоз собачки на территорию РФ был запрещен.