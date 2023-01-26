Жительница Гурьевска взяла задаток у покупателя дома, но недвижимость продала другому

Инцидент случился в Гурьевске. Там местная жительница продавала дом и уже взяла задаток 144 тыс рублей от потенциального покупателя. Однако сделку продавец заключила с другим человеком, который предложил цену выше. При этом женщина не вернула деньги первому потенциальному покупателю.

Как сообщает пресс-служба Службы судебных приставов региона, пострадавший мужчина обратился в суд и выиграл его.

После вмешательства в дело судебных приставов, гражданка погасила задолженность перед несостоявшимся покупателем недвижимости, чтобы судебные приставы не описали ее имущество. Ограничения с должницы и ее имущества были после этого сняты.