В Краснознаменске будут судить директора муниципального учреждения за взятку от подрядчика

В Краснознаменске директор управления капитального строительства предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, речь идет о руководителе муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» Краснознаменского городского округа.

Сам инцидент случился 5 октября 2022 года. Тогда обвиняемый получил от подрядчика по муниципальному контракту на благоустройство территории центра молодежи и спорта в Краснознаменске 30 тыс рублей взамен на беспрепятственное принятие работ по муниципальному контракту.

Это была лишь часть взятки – как полагает следствие, общая коррупционная сумма, которую муниципальный служащий намеревался получить от подрядчика, должна была составить 100 тыс рублей.

Мужчина был задержан после получения денег. Вину он признал частично. Его уголовное дело направлено в суд.