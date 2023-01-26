Где в Калининграде не будет света и воды 26 января

В Калининграде в четверг, 26 января, не будет электричества на нескольких улицах. Так, по данным мэрии города, для модернизации оборудования подстанций с 8.30 до 18.00 отключены от электричества дома по адресам:

ул. Полоцкая 64-66;

пр-кт Мира 102,104-104А,106,108,110-120,120а-122,124-126,

ул. К.Маркса 67-71,75,83,120

ул. Каменная 1а,7а,1-9,4-12

ул. Каштановая аллея 59,61А,62,63,65-71

пер. Каштановый 3б;

ул. С. Разина 31А,33,39а

пер. Энгельса 2-8;

ул. Каштановая аллея 21,23,24,25,28,30,32,33,33а,34,36,37,38

ул. Кутузова 20,22,23,25,26,27,29,31а,32

пр-кт Победы 27,33

ул. Бородинская 22-24,23,25,26а

ул. Огарёва 29а,36

ул. Чапаева 19

ул. Нахимова 2,6;

ул. Красная 74, 80-90, 102

ул. Чекистов 41-47, 47а (р/дом № 4), 57-59, 28, 28а-в, 32-36

ул. Щорса 15

пер. Щорса 1, 9-15, 2-16

ул. Мл. лейт. Родителева 1, 3, 7, 11, 17а, 2, 12-14

ул. Комсомольская 67 (лицей № 49).

С 9.10 до 12.00 без электричества останутся дома по ул. Марш. Борзова 26-38,40-48,39-41.

Холодной воды не будет на ул. Горького 122, ул. Барнаульская 2, ул. Горького 134-138 – с 10.00 до 15.00.

Воду с 9.30 до 12.00 перекрыли на ул. Цирковая 1-1а,3,3а,5а,7,9,9а,11,11а,11б, 13,15,19,2,4,8-8а,10-10а,12,12а,12б,14,16,18, 18а,20,20д,20е,22, 22а,22б,24, ул. Менделеева27, ул. Серж. Мишина 32а,32, ул. Колёсная 19.

С 9.00 до 17.00 не будет холодной воды в домах по ул. Л. Иванихиной 1,3,5,7(д/с № 83),7А, ул. У. Громовой 22-26. За это время здесь установят дополнительное оборудование.

Запланированы сегодня также отключения от отопления и горячего водоснабжения – для ремонтных работ по адресам:

ул. Комсомольская 92,96-100а,102,

ул. Косм. Леонова 63-71,73-77а,81-85,85А,87-89,

ул. Марш. Борзова 1-5, ул. Молочинского 51-53,

наб. Адм. Трибуца 37-51,

пр-кт Московский 76.