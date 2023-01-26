В Калининграде гостья украла из квартиры пенсионера 100 тысяч

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из квартиры пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

69-летний мужчина сообщил, что лишился ста тысяч рублей, которые лежали у него дома под подушкой.

Сотрудники полиции выяснили, что среди недавних гостей, которые посещали квартиру потерпевшего, была ранее неоднократно судимая 48-летняя женщина.

После совместного распития спиртного с хозяином злоумышленница дождалась, когда он покинет комнату, и стала осматривать потайные места в поисках ценных вещей. Заглянув под подушку, она обнаружила 100 тысяч рублей, которые прихватила с собой.

К моменту задержания подозреваемая успела потратить деньги на собственные нужды. На нее завели уголовное дело.