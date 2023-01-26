Калининградским янтарщикам останутся доступными специальные налоговые режимы

Не работающие с драгметаллами предприятия янтарной отрасли и дальше могут оставаться на специальных налоговых режимах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Федеральной налоговой службы, запрет на применение патентной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения в янтарной отрасли касается только тех, кто работает с драгметаллами.

«Если предприятия янтарной отрасли Калининградской области не осуществляют производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов, то такие налогоплательщики вправе применять УСН и ПСН», – сообщается в ответе ФНС.