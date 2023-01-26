Жительница Советска взяла кредит по чужому паспорту

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В Советске вынесли приговор местной жительнице, которая оформила кредит по чужому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе 2022 года 34-летняя женщина похитила из автомобиля сумку, в которой находились мобильники, кошелек с деньгами и паспорт.

Воспользовавшись похищенным паспортом, она оформила в микрофинансовой организации микрозаем на 12 тысяч рублей. При этом в анкете она указала ложные сведения о месте работы, уровне доходов, месте жительства в Калининграде, а также вписала неправильный контактный номер телефона.

Суд приговорил ее к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.