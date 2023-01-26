Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 8:43

Пьяный калининградец устроил дебош в аптеке за отказ продать лекарство без рецепта

Злоумышленник задержан
Виктор Сергеев

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали дебошира, угрожавшего фармацевту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию, что в аптеке, расположенной на улице Летней, была нажата кнопка тревожной сигнализации.

Прибывший на место наряд группы задержания задержал агрессивно настроенного мужчину. Как выяснилось, пьяный покупатель оскорблял сотрудника аптеки и угрожал ему за отказ продать сильнодействующий препарат без рецепта врача.

Агрессивный калининградец был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.