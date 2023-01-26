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НовостиОбщество26 января 2023 8:56

Мэрия Калининграда выделила 5 млн рублей на содержание объектов культурного наследия

Победителю аукциона предстоит выполнить 36 видов работ
Виктор Сергеев

Мэрия Калининграда объявила аукцион по выбору подрядчика, который займется текущим содержанием объектов культурного наследия местного значения в скверах и зеленых зонах. На эти цели выделено 5 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит выполнить 36 видов работ на 51 объекте. Также ухаживать придется за 156 мемориальными досками.

«Подмести, собрать мусор, опять же, цветочки посадить и не забывать их поливать. Практически все памятники требуют гидродинамической обработки, так как климат и птицы делают своё дело. А некоторые памятники, которые почему-то особенно облюбовали пернатые, за год помыть нужно будет дважды: это монумент “Мать-Россия”, бюст Карла Маркса и памятник М.И. Калинину», - сообщили в мэрии.