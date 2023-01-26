Мэрия Калининграда выделила 5 млн рублей на содержание объектов культурного наследия

Мэрия Калининграда объявила аукцион по выбору подрядчика, который займется текущим содержанием объектов культурного наследия местного значения в скверах и зеленых зонах. На эти цели выделено 5 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит выполнить 36 видов работ на 51 объекте. Также ухаживать придется за 156 мемориальными досками.

«Подмести, собрать мусор, опять же, цветочки посадить и не забывать их поливать. Практически все памятники требуют гидродинамической обработки, так как климат и птицы делают своё дело. А некоторые памятники, которые почему-то особенно облюбовали пернатые, за год помыть нужно будет дважды: это монумент “Мать-Россия”, бюст Карла Маркса и памятник М.И. Калинину», - сообщили в мэрии.