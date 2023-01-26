В Мамоново сотрудники «Водоканала» спасли лебедя, провалившегося в колодец

Фото: Водоканал Калининградской области.

Сотрудники «Водоканала» в Мамоново спасли лебедя, который провалился в колодец. Специалисты заметили птицу издалека.

«Мы пошли проверять трассу, видим: шея белая торчит. Видимо, кто-то украл крышку люка, а лебедь шел - и туда...» - рассказал начальник местного водопроводно-канализационного участка Владимир Семиков.

Фотографию спасенного красавца выложили в соцсети.

Птицу осторожно достали из колодца и отнесли поближе к воде.

«Когда здоровью уже ничего не угрожало, лебедь наградил спасителей недовольным шипением и спокойно поплыл по своим делам», - рассказали очевидцы.