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НовостиПроисшествия26 января 2023 9:44

В Мамоново сотрудники «Водоканала» спасли лебедя, провалившегося в колодец

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: Водоканал Калининградской области.

Фото: Водоканал Калининградской области.

Сотрудники «Водоканала» в Мамоново спасли лебедя, который провалился в колодец. Специалисты заметили птицу издалека.

«Мы пошли проверять трассу, видим: шея белая торчит. Видимо, кто-то украл крышку люка, а лебедь шел - и туда...» - рассказал начальник местного водопроводно-канализационного участка Владимир Семиков.

Фотографию спасенного красавца выложили в соцсети.

Птицу осторожно достали из колодца и отнесли поближе к воде.

«Когда здоровью уже ничего не угрожало, лебедь наградил спасителей недовольным шипением и спокойно поплыл по своим делам», - рассказали очевидцы.