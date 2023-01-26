В Калининградской области начались занятия с добровольцами штурмового отряда «Шторм»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На одном из полигонов в Калининградской области проходят практические занятия с добровольцами штурмового отряда «Шторм». Личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. Штурмовики также учатся выполнять различные маневры и действия в наступлении, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Также в ходе подготовки младшего командного состава пристальное внимание уделено особенностям использования возможностей беспилотников для корректировки огня и управления боем. Одновременно с огневой, военнослужащие продолжают проходить инженерную подготовку.

«В ходе практической тренировки на полигоне отрабатываются порядки следования по условно заминированному участку местности. Используя миноискатели, военнослужащие определяют местонахождение всех минно-взрывных устройств», - отметили в пресс-службе флота.

На занятиях по тактической медицине личный состав осваивает методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, а также различные способы эвакуации под огнем противника и проведение экстренной терапии.