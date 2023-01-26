Иностранку будут судить за дачу взятки калининградскому таможеннику

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Германии. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 9 ноября 2022 года обвиняемая передала взятку в размере 19 тыс. рублей и 170 евро начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Взамен женщина намеревалась избежать привлечения к административной ответственности за ввоз на территорию РФ автомобильных запчастей, которые она не внесла в таможенную декларацию.

Сотрудник таможни от получения взятки отказался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.