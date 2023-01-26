Легкоатлеты из Калининграда завоевали 17 золотых медалей на чемпионате и первенстве СЗФО

В Ярославской области прошли ежегодные квалификационные соревнования среди воспитанников спортивных школ Северо-Западного федерального округа. Медалистов определяли среди свыше 400 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального правительства

Калининградская область делегировала на отборочный старт для первенства России 35 участников. По итогу представители региона оформили 17 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей.

Чемпионами среди взрослых мужчин и женщин стали Евгения Свищёва (бег на 60 и 200 метров), Вячеслав Николов (бег 60 метров), Алёна Кононович (бег на 400 и 800 метров). У юниоров не старше 22 лет отличился Иван Блохин, прибежавший первым на двухсометровке за 22,69 секунды.

Среди юниоров не старше 19 лет отличился Роман Пилипенко и Александр Миронов: один прыгнул в высоту на 195 сантиметров, другой пробежал 60 метров за 6,90 секунды и 200 метров за 21,82 секунды. Кроме того, последний помог эстафетной четвёрке в этой возрастной категории первенствовать в забегах 4x200 метров вместе с Львом Зуевым, Николаем Галкиным и Павлом Глинским.

Среди юниоров не старше 17 лет Василиса Ракова стала лучшей на дистанции 60 метров за 7,81 секунды, Фёдор Лаптев улетел дальше всех в секторе для прыжков в длину с результатом 6 метров 50 сантиметров и в тройном прыжке на отметку 13 метров 91 сантиметр. Юлия Лукьяненкова пересекла финишную отметку забегов на 200 метров первой за 25,42 секунды, а Савелий Огуй стал быстрейшим по итогам шестидесятиметровых забегов за 8,67 секунды.

Екатерина Черная прыгнула в высоту на недосягаемые для оппоненток 182 сантиметра, установила новый официальный рекорд Калининградской области среди девушек в этой возрастной категории. Кроме того, первое место среди младших юниоров застолбила женская эстафетная четвёрка в составе: Яна Хайкина, Ксения Зайцева, Анастасия Дёмина и Юлия Лукьяненкова.

Отметим, что в командном зачете среди сверстников не старше 17 лет калининградская сборная заняла первое место, а среди взрослых команд калининградские легкоатлеты получили кубок за третье место.