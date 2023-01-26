В поселке Медовое под Багратионовском открылся культурно-досуговый центр

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Медовое Багратионовского района открылся новый культурно-досуговый центр. Здание построено в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На возведение культурного центра из федерального бюджета было направлено 26 миллионов рублей, из областного – 21 миллион. Еще 480 тысяч рублей добавил местный бюджет.

В новом здании располагается концертный зал на сто человек, гримерки, помещение для творческих занятий. Здесь планируют организовать работу вокальной, театральной и танцевальных студий. В ближайшее время в зале установят одежду сцены и звуковое оборудование. Также жители поселка смогут заниматься декоративно-прикладным творчеством.

Всего площадь застройки составила более 500 квадратных метров, благоустроена прилегающая к КДЦ территория, установлены лавочки и урны.