Калининградка потратила с найденной карты 6 тысяч на покупки в магазинах

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Московского района Калининграда устанавливает личность женщины, которая украла деньги с утерянной карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

24 декабря 2022 года в течение получаса злоумышленница, которая нашла чужую карту, совершила несколько покупок в магазине, потратив 6 тысяч рублей

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой и ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 89992553234.