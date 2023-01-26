В Советске алабай набросился на ребенка. Хозяина собаки будут судить

В Советске будут судить местного жителя, оставившего без присмотра собаку, которая напала на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2022 года мужчина оставил без присмотра своего алабая на территории дачи. Он знал, что длина цепи позволяет собаке покидать территорию участка, и оставил открытой калитку ограждения участка.

В результате собака выбежала за пределы садового участка и напала на 7-летнего мальчика. Полученные травмы повлекли причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» направлено в суд для рассмотрения по существу.