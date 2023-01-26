Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 14:10

В Советске алабай набросился на ребенка. Хозяина собаки будут судить

Мужчина оставил без присмотра своего пса
Виктор Сергеев

В Советске будут судить местного жителя, оставившего без присмотра собаку, которая напала на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2022 года мужчина оставил без присмотра своего алабая на территории дачи. Он знал, что длина цепи позволяет собаке покидать территорию участка, и оставил открытой калитку ограждения участка.

В результате собака выбежала за пределы садового участка и напала на 7-летнего мальчика. Полученные травмы повлекли причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» направлено в суд для рассмотрения по существу.