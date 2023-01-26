Ректор БФУ прокомментировал ночной пожар в общежитии на ул. Соммера

В результате пожара в студенческом общежитии на улице Соммера в Калининграде из-за копоти пострадало несколько комнат. В общей сложности придется отремонтировать около 100 кв. метров, сообщил ректор БФУ Александр Федоров в своем телеграм-канале.

«Хочу искренне поблагодарить пожарных, оперативно прибывших по тревожному вызову и ликвидировавших возгорание. Студенты из этих комнат расселены. По факту происшествия создана комиссия, выясняются причины инцидента. Будет проведена самая тщательная проверка. Ремонт проведем в максимально сжатые сроки. При необходимости окажем ребятам, чье имущество было повреждено, материальную помощь».

Напомним, из-за пожара в одной из комнат из общежития был эвакуирован 261 человек.