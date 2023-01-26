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НовостиОбщество26 января 2023 14:38

В Калининграде пассажирка легковушки сбила велосипедистку дверью

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Жительница Калининграда, сбившая велосипедистку дверью от машины, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В октябре 2022 года 67-летняя пассажирка «Шкоды» открыла дверь автомобиля и сбила велосипедистку. Инцидент произошел на ул. Гайдара.

61-летняя велосипедистка с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».