Поцарапала собака, разбили люди: В Черняховске испортили отремонтированные двери

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Черняховске испортили двери, которые были недавно отремонтированы. В одном случае разбили витражное стекло и разрисовали дверное полотно. Вторую дверь расцарапала собака, которая хотела попасть домой с улицы.

Как рассказали в Фонде капитального ремонта Калининградской области, двери уже отремонтированы.

В Фонде отметили, что в УК не стали мастерить двери сами и красить в первый попавшийся цвет, а привлекли профессионала, который отработал по эскизам и по таблице цветов.