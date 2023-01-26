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НовостиОбщество26 января 2023 16:13

Поцарапала собака, разбили люди: В Черняховске испортили отремонтированные двери

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Черняховске испортили двери, которые были недавно отремонтированы. В одном случае разбили витражное стекло и разрисовали дверное полотно. Вторую дверь расцарапала собака, которая хотела попасть домой с улицы.

Как рассказали в Фонде капитального ремонта Калининградской области, двери уже отремонтированы.

В Фонде отметили, что в УК не стали мастерить двери сами и красить в первый попавшийся цвет, а привлекли профессионала, который отработал по эскизам и по таблице цветов.