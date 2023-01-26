Скажите, что я умерла: Калининградка обманула инвалида из Ростова-на-Дону

Женщина из Ростова-на-Дону, 47-летняя инвалид-колясочница, в интернете нашла объявление о продаже медицинских катетеров, связалась с продавцом и перечислила часть денег. Позже решила купить у продавца еще и памперсы. Но заказанных товаров на сумму 34 тыс рублей женщина в итоге не дождалась.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сначала продавец ссылалась на проблемы с логистикой, потом перестала выходить на связь. Затем она и вовсе попросила знакомую сообщить женщине из Ростова-на-Дону, что она якобы скоропостижно скончалась.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемую - ранее судимую 41-летний жительницу Калининграда.

Выяснилось, что она находилась под домашним арестом за покушение на сбыт карфентанила в особо крупном размере.

Теперь же ее будут судить за мошенничество.