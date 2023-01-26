Врач из детской областной больницы подарила Калининградскому драмтеатру фамильные украшения

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Фото: Калининградский областной драмтеатр.
Врач-гастроэнтеролог Калининградской детской областной больницы Ольга Каменева передала в областной драматический театр фамильные украшения – она принесла мамину бижутерию.
«Совершенно неожиданно «королевских бриллиантов» в драмтеатре стало больше! Наша художник Нина Алешина была рада винтажным позолоченным кольцам и серьгам с кристаллами, сверкающими, аки брильянты, - сообщает пресс-служба драмтеатра.
Старые бусы, серьги и кольца теперь, вероятно, можно будет увидеть скоро в спектаклях нашей драмы.
В драмтеатре отметили, что зрители часто выручают.
«То шляпу у них просим, то носки, то стулья», - сообщили в театре.