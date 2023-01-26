Врач из детской областной больницы подарила Калининградскому драмтеатру фамильные украшения

. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Врач-гастроэнтеролог Калининградской детской областной больницы Ольга Каменева передала в областной драматический театр фамильные украшения – она принесла мамину бижутерию.

«Совершенно неожиданно «королевских бриллиантов» в драмтеатре стало больше! Наша художник Нина Алешина была рада винтажным позолоченным кольцам и серьгам с кристаллами, сверкающими, аки брильянты, - сообщает пресс-служба драмтеатра.

Старые бусы, серьги и кольца теперь, вероятно, можно будет увидеть скоро в спектаклях нашей драмы.

В драмтеатре отметили, что зрители часто выручают.

«То шляпу у них просим, то носки, то стулья», - сообщили в театре.