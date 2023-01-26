Обувь и билеты в кино: Роспотребнадзор помог калининградцам вернуть деньги за некачественные товары

Управление Роспотребнадзора по региону помогло людям вернуть деньги за некачественные продукты питания, обувь и навязанные услуги.

Только за период с 16 по 20 января региональным Управлением Роспотребнадзора было рассмотрено 60 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщили в ведомстве, за неделю по 5 обращениям, в досудебном порядке хозяйствующие субъекты возвратили деньги потребителям, которые обращались с претензиями и их требования первоначально не были удовлетворены.

Итак, потребители получили назад свои 40 755 рублей, из которых:

7950 рублей - за некачественную обувь;

2365 рублей - за отказ в посещении кинотеатра;

28 000 рублей - за мобильный телефон;

990 рублей - за некачественные продукты питания,

1400 рублей - за навязанные дополнительные услуги в кредитном договоре.