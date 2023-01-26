Там грязно очень: Антон Алиханов попросил обустроить мусорную площадку на ул. Нарвской

. Фото: мэрия Калининграда

Губернатор Антон Алиханов попросил обустроить площадку для мусора на улице Нарвской в Калининграде.

Об этом он написал комментарий на страничке главы администрации города Елены Дятловой в «ВКонтакте».

«А на Нарвской?! Я просил, там грязно очень все время», - написал глава региона под постом, в котором Елена Дятлова приводит список адресов, по которым в 2023 году установят мусорные контейнеры.

Всего речь идет о 15 адресах.

«В текущем году планируем обустроить примерно 15 контейнерных площадок, на это в бюджете предусмотрели 28,5 млн рублей», - написала сити-менеджер.

Также в комментариях Елена Дятлова пообещала решить вопрос с обустройством контейнерной площадки на ул. Маршала Новикова, 21.