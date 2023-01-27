Где в Калининграде не будет электричества 27 января

В Калининграде в пятницу, 27 января, отключат электричество на нескольких улицах.

По данным «Россети янтарь», без света с 8:30 до 18:00 останутся потребители по адресам:

ул. Полоцкая, 1, 18, 20, 20в, 20д, 29а, 45, 64-66.

ул. Великолукская, 1, 2, 3-5, 7, 15-22, 24-30;

ул. Тихорецкая, 30, 32, 43, 45;

пер. Восточный, 1-6;

ул. Киевская, 58;

ул. Шиллера, 2;

пр. Мира, 58-60, 62, 64-68, 70-72а, 74-76, 78-80а;

ул. Комсомольская 2-2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8-10а, 14-14а;

ул. Печатная, 11-21, 24, 23-29, 31-41, 41а, 43, 45, 47, 51;

ул. Космонавта Леонова, 2, 6, 8, 8а;

ул. Еловая аллея, 26, 28-34, 54-56, 64-70, 72-76, 78-82;

ул. Ермака, 1, 1а, 3;

ул. Куйбышева, 181-187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203а-б, 205, 207, 209, 211, 213, 125, 217, 219;

ул. Павлика Морозова, 96;

С 13:30 до 18:00 электричества не будет:

Стадион «Балтика», ул. Д. Донского 2;

Центр подготовки молодых футболистов, пр. Мира 15;

Административное здание, пр. Мира 13.