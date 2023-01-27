Деньги положил в пачку сигарет: Калининградца будут судить за дачу взятки полицейскому

40-летний калининградец предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому.

Инцидент случился в сентябре 2022 года. Тогда обвиняемый, находясь в отделе полиции «Гвардейский», передал взятку в размере 45 тыс. рублей заместителю начальника полиции отдела. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, деньги мужчина положил в пачку из-под сигарет.

По данным следствия, взамен на денежное вознаграждение полицейскому предлагалось уничтожить материалы проверки по факту обнаружения у друга фигуранта наркотиков. Также сотрудник МВД, по планам мужчины, не должен был привлечь его к ответственности.

Полицейский от взятки отказался.

«Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме», - отметили в СКР.

Дело направлено в суд.