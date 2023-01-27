Калининградец отдохнул в сауне с незнакомцем и лишился денег

Житель Калининграда лишился денег после посещения сауны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время отдыха в ночном заведении на улице Черняховского горожанин познакомился с мужчиной, с которым они затем уехали в одну из городских саун. Во время распития спиртного потерпевший заснул, а новый знакомый воспользовался его мобильником и через банковское приложение перевел 30 тысяч рублей на неизвестную карту. Кроме того, злоумышленник забрал банковскую карту, откуда похитил чуть более 16 тысяч рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался неоднократно судимый за кражи и грабежи 34-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.