В Балтийске спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в термокружке

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Инцидент случился в Балтийске. 12-летний мальчик умудрился засунуть палец в отверстие для слива в крышке термокружки. При этом он нажал на стопор, фиксирующий термос в закрытом состоянии. И палец застрял намертво.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, ни старший брат, ни родственники не смогли помочь школьнику.

Старший группы Эдуард Афиногенов утверждает, что столкнулся с таким впервые за 17 лет работы в отряде. Для спасения мальчика он воспользовался портативной бормашиной.

Благодаря мастерству спасателя палец мальчика не пострадал.