Калининградец получил полтора года колонии за ложное минирование вокзала

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В ноябре 2021 года житель Калининграда позвонил в службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве на одном из вокзалов. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб взрывчатых веществ не нашли, зато полицейские разыскали шутника довольно быстро.

Суд признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры». И приговорил его к 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.