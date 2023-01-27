С 1 февраля в Калининградской области запретят промысел щуки

В Калининградской области с 1 февраля начинает действовать запрет на промысел щуки. Запрет будет действовать до 20 апреля во всех водоемах, включая Калининградский и Куршский заливы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Начиная с 1 марта по 10 апреля будет запрещена любительская рыбалка на щуку. Это связано с началом нерестового периода.

В Росрыболовстве отмечают, что за незаконную добычу предусмотрены внушительные штрафы. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. За незаконную любительскую рыбалку предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов.

Кроме того, если у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, в частности щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей, если рыба выловлена в период, когда действует запрет на добычу, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку.