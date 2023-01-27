В Калининграде на 10 процентов вырос спрос на специалистов индустрии развлечений

За год число вакансий для специалистов сферы развлечений на платформе «Авито Работа» в Калининграде увеличилось на 10%. Об этом говорится в исследовании компании.

Наиболее востребованными специалистами остаются аниматоры. Их стали чаще привлекать не только на детские праздники, но и на мероприятия для взрослых, в том числе в корпоративном сегменте.

В общем объеме вакансий, опубликованных на «Авито Работе» в разделе «Искусство, развлечения» в Калининграде, доля аниматоров составила 14 процентов. Высоким спросом также пользовались фотографы и флористы — на них пришлось по 6 процентов всех вакансий.

Медианная зарплата в сфере развлечений составила 25 тысяч рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы у хостес в караоке, им готовы предложить до 120 тысяч рублей в месяц, иллюстраторов - до 100 тысяч рублей, вокалистов - от 75 тысяч рублей, художников по свету - от 50 тысяч рублей в месяц. В Калининграде медианная зарплата в event-индустрии составила 25 000 рублей.