Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 117 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 82 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 4,

Гурьевский городской округ - 8,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 4,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 6.