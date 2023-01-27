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НовостиОбщество27 января 2023 10:00

Подъезд здания приюта у синагоги восстанавливают по довоенной фотографии

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжается ремонт дома-памятника на ул. Октябрьской, 3. В историческом здании сиротского приюта у синагоги сейчас ремонтируют подъезд.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области, при разработке концепции архитекторы использовали исторические материалы раскладки напольной плитки, а также архивные фото интерьера здания.

Стены, как и планировалось, украсят авторские керамические плитки работы калининградской художницы.

В Фонде капремонта напомнили, что ремонт подъездов – это нововведение 2022 года. Его делают только за счет субсидии из областного бюджета. Взносы собственников на капремонт на эти цели расходовать нельзя согласно Жилищному кодексу РФ.