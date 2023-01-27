Стало известно, какой мост-променад построят на Верхнем озере

Примерно так будет выглядеть мост-променад.

Власти определились с тем, каким будет мост на Верхнем озере. Решено реализовать один из проектов, которые ранее обсуждали во время прямого эфира «ГорПросвета». Об этом рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов во время эфира передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Это условно мост. Это скорее променад, который захватывает часть акватории. Мы собрали все замечания и выбрали вариант, который наименее заходит на водную поверхность. То есть он сдвинут в сторонку, ближе к берегу. В центр озера ничего не выходит. Мы постарались оставить акваторию максимально свободной.

Андрей Анисимов отметил, что сейчас продолжается проектирование объекта.

- Впереди – определение деталей. Перила очень важны, они будут видны. Это сооружение мы делаем максимально низко к воде, чтобы оно наименьшим образом влияло на внешний вид, не загораживало, - сказал главный архитектор.