Гранатометчики Балтфлота тренировались уничтожать танки противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Гранатометчики армейского корпуса во время плановой тренировки на полигоне в Калининградской области уничтожили танки условного противника из гранатометов РПГ-7В и АГС-17. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

По замыслу тренировки, при проведении воздушной разведки расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили танки условного противника, двигающиеся в направлении военных объектов. Для их уничтожения выдвинулись расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС-17 на боевых машинах пехоты БМП-2.

По прибытии в назначенный район были определены заданные секторы стрельбы, расчеты заняли огневые позиции. Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую бронетехнику условного противника с открытых и закрытых огневых позиций из разных положений. По итогам выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней.

В тренировках были задействованы около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.