Суд обязал управляющую компанию отремонтировать крышу дома в Полесске

Жительница Полесска добилась, чтобы управляющая компания отремонтировала кровлю в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Квартира горожанки из-за протечки кровли неоднократно подвергалась затоплениям. В результате были испорчены обои, покраска, все это также приводило к коротким замыканиям.

Полесский районный суд обязал управляющую компанию отремонтировать крышу дома в границах квартиры истца, возместить причиненный затоплением ущерб в размере 22 013 рублей, выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей и штраф в размере 26 006 рублей 50 копеек.