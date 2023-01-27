Предприниматель хочет серьезно вложиться: Министр – о возрождении горнолыжного курорта в Озерском районе

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Озерском районе хотят возродить горнолыжный курорт в месте Малые Бобры. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Историю, которая была много лет назад в местечке Малые Бобры под Озерском, сейчас планируют восстановить. Предприниматель Логиновский выкупил весь этот комплекс. Он получил даже три гранта. Причем по всем направлениям: пляж, приобретение оборудования… Он собирается серьезно вложиться, и дай бог ему удачи в этом проекте, - сообщил Андрей Ермак.

Министр сказал, что надеется на то, что неуспех предыдущих проектов в Малых Бобрах был связан, возможно, с тем, что «к управлению горнолыжным курортом относились недостаточно внимательно».

- Я видел концепцию этого места, подход хороший. Мне кажется, она имеет шансы на успех, - сказал министр о новом проекте предпринимателя. - Каким образом они отбалансируют в тот момент, когда не будет снега? Придумают ли, чем там еще заниматься? Мне кажется, проект должен получиться интересным. Заодно проверим, все ли проекты, связанные с горнолыжным отдыхом, у нас неуспешные.

Андрей Ермак рассказал, что именно в Малых Бобрах он сам научился как-то кататься на лыжах.