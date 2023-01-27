Калининградский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера орангутана Антона

Автор фото: Михаил Пуликов.
Фото: предоставлено зоопарком
Калининградский зоопарк запустил на своем YouTube-канале две новых прямых трансляции из вольеров. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Во-первых, теперь круглосуточно, в прямом эфире, можно наблюдать за самцом орангутана Антоном.
Камера в вольере орангутана установлена прямо над местом его отдыха.
«Антон – интроверт по натуре. Предпочитает уединение, не любит излишнего внимания. Даже еду уносит к себе в «берлогу». Камера видеонаблюдения помогает сотрудникам наблюдать за Антоном, мониторить его состояние», - пояснили в зоопарке.
Интереснее всего следить за Антоном в минуты его активности. А он, простите, не придерживаться строгого режима.
Ориентировочно распорядок дня Антона выглядит так:
9.00 – 9.15 Антон просыпается,
9.15 – завтрак (летом – чуть раньше),
12.00 – обед,
14.00 – медицинский тренинг,
15.30 – ужин,
17.00 – сон.
Во-вторых, понаблюдать можно за европейскими выдрами.
Завтрак выдрам приносят в 10.00 – 11.00, а ужин – в 16.00 – 16.30.
В планах у Калининградского зоопарка – запустить трансляцию из уличного вольера кустарниковых собак.
«Это произойдет весной, когда животные выйдут из зимнего павильона на улицу», - пояснили в учреждении.
Наблюдать за животными можно будет днем и ночью.