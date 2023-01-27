Калининградский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера орангутана Антона

Автор фото: Михаил Пуликов. Фото: предоставлено зоопарком

Калининградский зоопарк запустил на своем YouTube-канале две новых прямых трансляции из вольеров. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Во-первых, теперь круглосуточно, в прямом эфире, можно наблюдать за самцом орангутана Антоном.

Камера в вольере орангутана установлена прямо над местом его отдыха.

«Антон – интроверт по натуре. Предпочитает уединение, не любит излишнего внимания. Даже еду уносит к себе в «берлогу». Камера видеонаблюдения помогает сотрудникам наблюдать за Антоном, мониторить его состояние», - пояснили в зоопарке.

Интереснее всего следить за Антоном в минуты его активности. А он, простите, не придерживаться строгого режима.

Ориентировочно распорядок дня Антона выглядит так:

9.00 – 9.15 Антон просыпается,

9.15 – завтрак (летом – чуть раньше),

12.00 – обед,

14.00 – медицинский тренинг,

15.30 – ужин,

17.00 – сон.

Во-вторых, понаблюдать можно за европейскими выдрами.

Завтрак выдрам приносят в 10.00 – 11.00, а ужин – в 16.00 – 16.30.

В планах у Калининградского зоопарка – запустить трансляцию из уличного вольера кустарниковых собак.

«Это произойдет весной, когда животные выйдут из зимнего павильона на улицу», - пояснили в учреждении.

Наблюдать за животными можно будет днем и ночью.