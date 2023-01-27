В Зеленоградске у пенсионерки украли 500 тысяч, которые она копила на похороны

В Зеленоградске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

534 тысячи рублей пропали у 92-летней женщины, которые она несколько лет копила на похороны. Полицейские выяснили, что деньги хранились в шкатулке, о местоположении которой могли знать только близкие бабушки. Сотрудники полиции опросили всех родственников, вхожих в дом, и выяснили, что чаще всего в гостях бывал ее 62-летний сын.

При обыске у него нашли все деньги. Мужчина сознался, что собирался потратить деньги на собственные нужды. На него завели уголовное дело.