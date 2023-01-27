Главный архитектор Калининграда – о подсветке здания мэрии: Это только настройка оборудования

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде вечером в четверг, 26 января, засиял центр города. Точнее, здание городской администрации засветилось синим, красным и белым цветами.

Как оказалось, это было пробное включение, технический запуск. Об этом рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов во время эфира передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Администрация обновляет подсветку на здании. Сейчас проходит настройка оборудования. Это не финальная работа. Оборудование – это не просто лампочка «включил – выключил». Каждая группа светильников может менять цвет. Таким образом, могут быть разные цветовые композиции, - сказал главный архитектор. – Оборудование позволяет в том числе динамически менять цвета.

По словам Андрея Анисимова, системой можно управлять с компьютера. Власти планируют несколько сценариев для разных ситуаций. Например, подсветка для обычного дня, праздника, Дня города и т. п.

- Может быть, несколько праздников будут иметь свои особенные сценарии. А может, мы будем просто под какие-то ситуации ставить новый цвет. Сценарии мы еще не отрабатывали, они в стадии настройки, проработки, - сказал архитектор.