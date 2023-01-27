Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 13:20

Андрей Ермак назвал три самых романтичных места в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак накануне празднования Дня всех влюбленных назвал самые романтичные места в Калининградской области. Получился топ-3. Высказался он в эфире ЦУР региона во «ВКонтакте», который состоялся в пятницу, 26 января.

- Это ботанический сад, вне всякого сомнения. Это Светлогорский лес, где озеро Тихое и железнодорожная станция. Ну и ладно, добавлю перчинки – 5-й форт. Почему – не скажу, - сказал Андрей Ермак.

Министр, помимо этого, отметил, что 14 февраля для него это не столько День влюбленных, сколько День дарения книг.

- Этот праздник я жду целый год. Целый год я друзьям, родственникам подбираю книги, - пояснил министр.