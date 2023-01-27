Калининградец получил 4 года за разбойное нападение на отделение Сбербанка

В Калининграде вынесли приговор по делу о разбойном нападении на отделение Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Днем 10 октября 2022 года в отделение Сбербанка на улице Интернациональной вошел мужчина в солнцезащитных очках и медицинской маске. Через некоторое время в порядке очереди он зашел в помещение для выдачи наличных, где через ячейку для выдачи денег передал сидящей за окном женщине записку с требованием о передаче денег. В руках он держал гранату и демонстрировал кассиру.

Женщина стала складывать в ящик деньги, которые он забрал вместе с запиской и положил в пакет, всего 529 тысяч рублей.

Позже он передал пакет на хранение своему знакомому, не рассказывая, что находится внутри, а сам поехал в аэропорт, чтобы улететь к родственникам в Санкт-Петербург. В аэропорту его и задержали.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.