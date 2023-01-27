Алиханов рассказал о вариантах облегчения субсидирования паромных перевозок

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Федеральные министерства согласовали новые подходы по изменениям в постановление о субсидировании паромных перевозок в и из Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, речь идет о применении укрупненных тарифных ставок по типам грузов и авансировании перевозчика (оператора линии).

«Это позволит сократить трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов и повысит привлекательность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях. К 1 февраля доработка проекта изменений в постановление должна быть завершена», - отметил глава региона.