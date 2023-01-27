Калининградец украл с карты знакомого 181 тыс. рублей

В Светлом полицейские раскрыли кражу крупной суммы с банковской карты местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый злоумышленник находился в гостях у 53-летнего знакомого. Мужчины вместе ходили в магазин, и подозреваемый запомнил ПИН-код банковской карты. Впоследствии, выбрав момент, он похитил пластик и через банкомат обналичил 181 тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения банкомата и задержали вора, который успел потратить все деньги на погашение долгов.

На него завели уголовное дело.