В Калининграде открылись четыре «первички» «Движения первых»

Сегодня, 27 января, в России стартовал марафон открытия первичных отделений движения детей и молодежи (РДДМ), которое называют также «Движением первых». Его деятельность направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в организацию можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

В Калининграде в эту пятницу открытие отделений состоялось на базе подведомственных учреждений министерства молодежной политики регионального правительства: центра молодежи, военно-патриотического центра «Авангард», регионального добровольческого центра, а также молодежного центра Калининграда.

Ожидается, что к концу года по всей стране будет создано порядка 10 тысяч «первичек» РДДМ. Помимо молодежных центров отделения движения планируется организовать на базе образовательных учреждений высшего и среднего образования.