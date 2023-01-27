В Калининградской области за год полицией раскрыто 5700 преступлений

На прошедшем сегодня, 27 января, расширенном заседании коллегии УМВД России по Калининградской области подвели итоги деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщается, за означенный период полицейские раскрыли более 5700 преступлений. Отмечено, что на протяжении трех последних лет в регионе отмечается снижение количества противоправных деяний: стало меньше грабежей, мошенничеств, краж, поджогов и угонов транспортных средств. Также снизилось число преступных эпизодов, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

- Меры превентивного характера позволили сократить количество преступлений против личности, против собственности и снизить число противоправных деяний, совершенных на улицах городов и районов области, - подчеркнул начальник УМВД генерал-майор полиции Александр Сокрутенко.