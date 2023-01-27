Калининградский губернатор попросил завершить строительство «Планеты Океан» к юбилею Канта

Во Фридрихсбургских воротах Калининграда сегодня, 27 января, состоялось совместное заседание попечительского и ученого советов Музея Мирового океана. Впервые встреча прошла под руководством губернатора, который является председателем попечительского совета.

Была одобрена концепция развития ММО на 2023-2025 годы, согласно которой количество посещений музея планируется увеличить в два раза – до двух миллионов человек в год.

Приоритетными в плане завершения строительства в установленные сроки были названы новый корпус «Планета Океан» и образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Антон Алиханов обратился к принимавшему участие в заседании по видеосвязи представителю компании «Единый заказчик в сфере строительства» с просьбой завершить строительство «Планеты Океан» к празднованию 300-летнего юбилея Иммануила Канта в 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, в ближайшее время ММО также приступит к корректировке проекта и затем к реконструкции здания бывшей Янтарной мануфактуры.