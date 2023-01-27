Под Калининградом открыли сквер в память о погибших рыбаках

Открытие нового сквера в городе Пионерский приурочили к траурной дате: 27 января 1961 года у Шетландских островов, что на границе Северного моря и Атлантического океана, в страшный шторм опрокинулся СРТР-9005 «Оленёк» Пионерской базы океанического рыболовного флота с 13 членами экипажа.

Кроме того сквер посвящен и экипажу МРТ-22 «Передовой», который 2 марта 1949 года на входе в порт Пионерского ударился о гидротехническое сооружение и затонул – погибли все находившиеся на борту 9 человек.

На установленных в сквере памятных плитах увековечены имена не вернувшихся домой рыбаков.