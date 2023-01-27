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НовостиПроисшествия27 января 2023 17:22

В Калининградской области прекратили существование 13 ОПГ, связанных с наркотиками

За год на территории региона полиция изъяла почти центнер запрещенных веществ
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В 2022 году в Калининградской области была пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, специализировавшихся на незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили на состоявшейся сегодня коллегии регионального УМВД России.

За указанный период сотрудниками калининградской полиции в общей сложности раскрыто 48 преступлений в отношении 46 участников организованных преступных групп. В целом же за год выявлено 736 наркопреступлений, изъято более 97 килограммов различных запрещенных действующим законодательством веществ.