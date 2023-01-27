В Калининградской области прекратили существование 13 ОПГ, связанных с наркотиками

В 2022 году в Калининградской области была пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, специализировавшихся на незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили на состоявшейся сегодня коллегии регионального УМВД России.

За указанный период сотрудниками калининградской полиции в общей сложности раскрыто 48 преступлений в отношении 46 участников организованных преступных групп. В целом же за год выявлено 736 наркопреступлений, изъято более 97 килограммов различных запрещенных действующим законодательством веществ.