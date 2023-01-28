В Калининграде ищут 14-ленего подростка

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 14-летнего Алексей Соколовского. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

По данным полиции, школьник 27 января в обеденное время ушел из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: 165 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, темно-карие глаза.

Алексей был одет в синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные кроссовки Fila.

Если вам что-либо известно о местонахождении школьника, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 или 8(4012) 520-444.